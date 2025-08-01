Молдавская оппозиция призвала иностранных послов не допустить фальсификаций на выборах

«Я обращаюсь к вам с призывом внимательно отслеживать, в рамках ваших полномочий, все действия власти и ее союзников. Мы ожидаем от вас публичной и четкой позиции по фактам грубого вмешательства власти в избирательный процесс. Ваше внимание и ваши действия могут стать фактором, который остановит партию “Действие и солидарность” и вынудит их действовать в рамках закона и принципов честной политической конкуренции», — говорится в открытом письме Влах к дипломатам, опубликованном на официальном сайте политсилы.