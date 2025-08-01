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Молдавская оппозиция призвала иностранных послов не допустить фальсификаций на выборах

Партия «Сердце Молдовы» призывает иностранных дипломатов не допустить фальсификаций на выборах в парламент.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах обратилась к иностранным послам, аккредитованным в Молдове с призывом внимательно наблюдать за ходом парламентских выборов, чтобы не допустить их фальсификации со стороны властей.

«Я обращаюсь к вам с призывом внимательно отслеживать, в рамках ваших полномочий, все действия власти и ее союзников. Мы ожидаем от вас публичной и четкой позиции по фактам грубого вмешательства власти в избирательный процесс. Ваше внимание и ваши действия могут стать фактором, который остановит партию “Действие и солидарность” и вынудит их действовать в рамках закона и принципов честной политической конкуренции», — говорится в открытом письме Влах к дипломатам, опубликованном на официальном сайте политсилы.

Она утверждает, что оппозиции известно о готовящихся провокациях с участием полиции, ангажированных журналистов и политических комментаторов.

«Мы понимаем: PAS пойдет на все, чтобы удержаться у власти… Уважаемые дипломаты и наблюдатели, ваши действия сегодня могут сыграть ключевую роль в сохранении хрупкой демократии, последние остатки которой еще существуют в Молдове. Мы рассчитываем, что вы правильно оцените серьезность ситуации и предпримете необходимые шаги», — подчеркнула Влах.

Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.