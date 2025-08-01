Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области

«Избирательная комиссия региона зарегистрировала меня в качестве кандидата на выборах губернатора Ростовской области. Вступая в избирательную кампанию, рабочий темп не меняем», — написал он в Telegram-канале.
По данным облизбиркома, 1 августа избирательная комиссия завершает прием документов о выдвижении от кандидатов в губернаторы Ростовской области. Имена всех зарегистрированных кандидатов на должность главы региона станут известны не позднее 10 августа.
Выборы губернатора Ростовской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.