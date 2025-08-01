ТИРАСПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует антироссийскую риторику, чтобы не открывать дополнительные избирательные участки в РФ на предстоящих 28 сентября парламентских выборах, заявил РИА Новости депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
Антироссийская истерика президента Молдовы — прикрытие для нежелания открывать избирательные участки в России.
По его словам, все уже потеряли счёт нападкам Санду на Россию по самым разным поводам, и сами эти выпады не производят серьёзного впечатления. «Кажется, будто “президентка” сама напрашивается на скандал с Кремлём. Она как будто переживает: “Ну, почему, почему я столько про вас говорю каждый божий день, а вы меня игнорируете?” Она провоцирует разрыв с Россией и скандальный выход Молдовы из СНГ», — сказал собеседник агентства.
По его мнению, именно такой видится установка, которую евроглобалисты из Великобритании и ЕС спустили главе Молдавии для исполнения. «Санду — орудие стармеров, макронов и иных фон дер ляйенов со всяческими калласами. Но есть особенности: Санду в последнее время постоянно атакует Россию в вопросе “гибридной предвыборной войны”. Это тоже смешно и глупо, потому что чудовищные запреты СМИ и снятия неугодных политических сил с дистанции незадолго до выборов 28 сентября, полное попрание демократии в Молдове обнуляет все наезды “президентки”, — отметил приднестровский депутат.
Он полагает, что все это делается для того, чтобы не открывать в РФ дополнительные избирательные участки, чтобы проживающая в России молдавская диаспора не смогла проголосовать на сентябрьских парламентских выборах.
Он напомнил, что если в западных странах планируется открыть сотни избирательных участков, то в России — только два.
«Евроглобалистам и англичанам, а заодно и их подопечным в лице правящей группировки, необходимо исключить проигрыш на парламентских выборах, а это неизбежно, если молдавская диаспора, насчитывающая в России 500 тысяч граждан Молдовы, проголосует», — подчеркнул Сафонов.
По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.