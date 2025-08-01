По его словам, все уже потеряли счёт нападкам Санду на Россию по самым разным поводам, и сами эти выпады не производят серьёзного впечатления. «Кажется, будто “президентка” сама напрашивается на скандал с Кремлём. Она как будто переживает: “Ну, почему, почему я столько про вас говорю каждый божий день, а вы меня игнорируете?” Она провоцирует разрыв с Россией и скандальный выход Молдовы из СНГ», — сказал собеседник агентства.