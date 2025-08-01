Мейрлан Раханов лишился должности в Министерстве культуры и информации

С 2012 по 2013 год был главным специалистом управления внутренней политики акимата Карагандинской области. С 2013 по 2016 год — эксперт, главный эксперт управления печатных СМИ Комитета информации. С 2016 по 2021 год — эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК. С 2021 по 2023 год был заведующим сектором пресс-службы президента РК.