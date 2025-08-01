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Мейрлан Раханов лишился должности в Министерстве культуры и информации

Мейрлан Раханов сегодня был освобожден от должности председателя Комитета информации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник: t.me/KZgovernment

По данным пресс-службы, приказом министра культуры и информации РК, Мейрлан Раханов сегодня был освобожден от должности председателя Комитета информации.

Как указано на сайте правительства, Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды. В 2012 году работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области.

С 2012 по 2013 год был главным специалистом управления внутренней политики акимата Карагандинской области. С 2013 по 2016 год — эксперт, главный эксперт управления печатных СМИ Комитета информации. С 2016 по 2021 год — эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК. С 2021 по 2023 год был заведующим сектором пресс-службы президента РК.

В январе 2024 года стал председателем Комитета информации.

Комитет информации, согласно информации на его официальном сайте, является ведомством Министерства культуры и информации РК, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций министерства в области информации.

Миссия Комитета информации заключается в формировании и проведении эффективной государственной политики в сфере информации, в целях развития инфокоммуникационного комплекса.