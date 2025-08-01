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Вячеслав Федорищев и Егор Ковальчук обсудили развитие промышленности в ЛНР

Сегодня в Правительстве Луганской Народной Республики прошла двусторонняя встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Председателя правительства ЛНР Егора Ковальчука.

Сегодня в Правительстве Луганской Народной Республики прошла двусторонняя встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Председателя правительства ЛНР Егора Ковальчука. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития промышленности, социальной сферы, а также другие направления сотрудничества.

Участники встречи подтвердили заинтересованность в укреплении межрегионального взаимодействия, особенно в контексте поддержки новых территорий, вошедших в состав Российской Федерации. Подчёркивалось, что Луганская Народная Республика рассматривается как неотъемлемая часть общего пространства, и взаимодействие будет направлено на помощь жителям региона.

От имени руководства ЛНР и её граждан Вячеслав Федорищеву была выражена благодарность за внимание к республике. Также было отмечено, что совместная работа в сфере промышленности и социальных вопросов будет продолжена, в том числе в рамках деятельности комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», которую возглавляет глава Самарской области.

Планируется, что ближайшее заседание этой комиссии пройдёт в Самарской области при участии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Одним из ключевых пунктов повестки станет обсуждение мер поддержки промышленности новых субъектов Российской Федерации, включая ЛНР. Отмечено, что Самарская область уже на практике демонстрирует готовность к участию в восстановлении и развитии Луганской Народной Республики.

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