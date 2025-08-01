Вячеслав Федорищев и Егор Ковальчук обсудили развитие промышленности в ЛНР

От имени руководства ЛНР и её граждан Вячеслав Федорищеву была выражена благодарность за внимание к республике. Также было отмечено, что совместная работа в сфере промышленности и социальных вопросов будет продолжена, в том числе в рамках деятельности комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», которую возглавляет глава Самарской области.