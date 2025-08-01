На Кубани определились все кандидаты на пост губернатора

Для обеспечения максимальной явки в крае организуют более 2800 избирательных участков. Жители смогут проголосовать на ближайшем к дому участке. Особое внимание уделят маломобильным гражданам — для них предусмотрена возможность голосования на дому. Такие меры должны сделать выборы максимально доступными для всех кубанцев.