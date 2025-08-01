На Кубани определились все кандидаты на пост губернатора

Избирательная комиссия Краснодарского края 1 августа завершила регистрацию кандидатов на должность губернатора. В предвыборную гонку вошли четыре политика, представляющие разные партии. Действующий губернатор Вениамин Кондратьев будет баллотироваться от «Единой России», сообщает ИА KrasnodarMedia.
Другие партии также выдвинули своих представителей. КПРФ поддержала кандидатуру Александра Сафронова, ЛДПР — Ивана Тутушкина, а «Справедливая Россия» предложила избирателям Дениса Хмелевского. Выборы главы региона пройдут в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.
Для обеспечения максимальной явки в крае организуют более 2800 избирательных участков. Жители смогут проголосовать на ближайшем к дому участке. Особое внимание уделят маломобильным гражданам — для них предусмотрена возможность голосования на дому. Такие меры должны сделать выборы максимально доступными для всех кубанцев.
Как ранее сообщалось, политолог Андрей Гусий рассказал ИА KrasnodarMedia о важных вопросах и направлениях развития на ближайшие годы, которые будут определены в ходе предстоящих выборов.