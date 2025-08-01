Какие казахстанские товары подпадают под новые пошлины США

Министерство торговли и интеграции опубликовало комментарий по вопросу введения дополнительных тарифов США. В ведомстве отметили, что пошлины затрагивают лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США. Наша страна экспортирует в США нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды.

За первое полугодие 2025 года в США было поставлено 2,2 тыс. тонн жёлтого фосфора при общем объёме производства 43 тыс. тонн. Экспорт ферросилиция за тот же период составил 1 482,6 тонны из общего объёма производства 41 830,1 тонны. Экспорт нитрата аммония (аммиачной селитры) в США отсутствует, поставки на 2025 год не запланированы. Отгрузки глютена (пшеничной клейковины) за первые шесть месяцев текущего года составили 6 500 тонн (около 8,12 млн долларов).