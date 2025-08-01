Какие казахстанские товары подпадают под новые пошлины США

Министерство торговли и интеграции опубликовало комментарий по вопросу введения дополнительных тарифов США. В ведомстве отметили, что пошлины затрагивают лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США. Наша страна экспортирует в США нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды.
«Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений», — говорится в сообщении министерства.
Под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра).
В министерстве торговли и интеграции также отметили, что Казахстан продолжает переговоры с американской стороной. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки.
«Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран», — прокомментировали в пресс-службе Минторговли.
Напомним, США ввели пошлины на товары из Молдовы и Казахстана в размере 25%, говорится в указе американского президента Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров. Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей.