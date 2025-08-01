Путин объяснил разочарование Трампа в переговорах избыточными ожиданиями

«Трамп окончательно загнал себя в ловушку, выступая в Шотландии. После тех обещаний его внешней политики фактически нет, а есть согласованная с Европой и евроатлантическими структурами традиционная для США политика двухпартийного консенсуса. Трамп попал в сложное положение, когда ему нужно вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но в то же время он понимает, что это навредит самим США, да и не напугал он никого этими пошлинами», — пояснил американист.