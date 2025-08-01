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Политолог раскрыл, почему американцы разочаровались в Трампе

Граждане США стали хуже относится к Дональду Трампу после того, как он кардинально поменял позицию по делу Эпштейна. Такое мнение в беседе NEWS.ru высказал политолог Сергей Марков. По его словам, смена позиции Трампа особенно задела основной электорат президента.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я бы не сказал, что оно затронуло большинство электората, но главный центр его избирателей, самые основные его сторонники считают, что с высокой вероятностью в Америке правит секта педофилов. И есть возможность раскрыть ее, раскрыв дело Эпштейна. И здесь выясняется, что он не хочет это расследовать, что приводит некоторых граждан США в разочарование», — отметил эксперт в интервью NEWS.ru.

Марков также сказал, что отношение к Трампу его сторонников также ухудшилось из-за несоответствия его действий предвыборным обещаниям. Несмотря на заверения об отказе поддерживать войны, Штаты встали на сторону Израиля в конфликте с Ираном. Также недовольство граждан вызывает тот факт, что Трамп продолжает помогать Украине.

Ранее Марков заявлял, что громкие высказывания американского президента о его недовольстве Путиным могут скрывать за собой желание американского лидера отвлечь внимание от дела Эпштейна.

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