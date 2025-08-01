Политолог раскрыл, почему американцы разочаровались в Трампе

«Я бы не сказал, что оно затронуло большинство электората, но главный центр его избирателей, самые основные его сторонники считают, что с высокой вероятностью в Америке правит секта педофилов. И есть возможность раскрыть ее, раскрыв дело Эпштейна. И здесь выясняется, что он не хочет это расследовать, что приводит некоторых граждан США в разочарование», — отметил эксперт в интервью NEWS.ru.