Политолог раскрыл, почему американцы разочаровались в Трампе

«Я бы не сказал, что оно затронуло большинство электората, но главный центр его избирателей, самые основные его сторонники считают, что с высокой вероятностью в Америке правит секта педофилов. И есть возможность раскрыть ее, раскрыв дело Эпштейна. И здесь выясняется, что он не хочет это расследовать, что приводит некоторых граждан США в разочарование», — отметил эксперт в интервью NEWS.ru.
Марков также сказал, что отношение к Трампу его сторонников также ухудшилось из-за несоответствия его действий предвыборным обещаниям. Несмотря на заверения об отказе поддерживать войны, Штаты встали на сторону Израиля в конфликте с Ираном. Также недовольство граждан вызывает тот факт, что Трамп продолжает помогать Украине.
Ранее Марков заявлял, что громкие высказывания американского президента о его недовольстве Путиным могут скрывать за собой желание американского лидера отвлечь внимание от дела Эпштейна.