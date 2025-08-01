Президент Казахстана посетит Кыргызстан с официальным визитом

Из нее следует, что сегодня заместитель премьер-министра — министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по приглашению кыргызской стороны прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. В рамках визита его принял президент КР Садыр Жапаров.