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Путин сказал на встрече с Лукашенко, какой мир нужен России и Украине

Путин сказал Лукашенко, какой мир нужен России и Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко сказал, какой мир нужен России и Украине, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Российский лидер призвал вспомнить, что еще недавно недруги и недоброжелатели заявляли, что необходимо нанести России стратегическое поражение на поле боя, а сейчас делают иные заявления.

— Сегодня у них другая (одна, но пламенная страсть): остановить наше наступление во что бы то ни стало, — заявил он.

При этом Путин обратил внимание на поставленную цель, связанную с доукомплектованием и перевооружением украинской армии, чего Россия не может допустить. И сказал, какой мир нужен России и Украине.

— Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран, — указал российский президент.

Еще Путин назвал правильной озвученную украинской стороной идею об общей европейской безопасности.

— Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом, — заключил он.

Также на переговорах в Валааме Александр Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну».

Еще белорусский президент раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».

Тем временем новая бригада сил спецопераций ВС Беларуси создается на границе с Украиной.

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