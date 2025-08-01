Путин сказал на встрече с Лукашенко, какой мир нужен России и Украине

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко сказал, какой мир нужен России и Украине, сообщила пресс-служба белорусского президента.
Российский лидер призвал вспомнить, что еще недавно недруги и недоброжелатели заявляли, что необходимо нанести России стратегическое поражение на поле боя, а сейчас делают иные заявления.
— Сегодня у них другая (одна, но пламенная страсть): остановить наше наступление во что бы то ни стало, — заявил он.
При этом Путин обратил внимание на поставленную цель, связанную с доукомплектованием и перевооружением украинской армии, чего Россия не может допустить. И сказал, какой мир нужен России и Украине.
— Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран, — указал российский президент.
Еще Путин назвал правильной озвученную украинской стороной идею об общей европейской безопасности.
— Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом, — заключил он.
Также на переговорах в Валааме Александр Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну».
Еще белорусский президент раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».
Тем временем новая бригада сил спецопераций ВС Беларуси создается на границе с Украиной.