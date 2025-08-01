Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сказал на встрече с Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине

Путин сказал на встрече с Лукашенко о продолжении переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сказал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Так, во время встречи на Валааме Путин сказал, что переговоры всегда востребованы и важны, особенно, если они представляют собой стремление к миру.

— Я оцениваю (переговоры. — Ред.) в целом положительно. Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину. Это положительно, — прокомментировал он.

Также Путин напомнил о том, что ранее Россией из гуманитарных соображений были переданы тысячи тел погибших украинских солдат, а в ответ были получены несколько десятков тел российских военных.

— Разве это не положительно? Конечно, это положительно, — заметил российский лидер.

Еще российский президент заявил о том, что Москва рассчитывает на то, что переговоры с Украиной будут продолжены. Но заметил, что для мирного решения вопроса необходимо провести обстоятельные разговоры, но не публично.

— Это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. Именно для этого мы предложили создать три группы, — пояснил глава России.

При этом Владимир Путин назвал в целом позитивной реакцию украинской стороны. И рассказал о договоренности сторон о проведении таких переговоров «без всякого политического треска, в спокойном режиме» и поиске компромисса. Также он сказал о реакции Киева на это.

— Хотя рабочие группы для ведения переговоров пока не заработали, первая реакция Киева, как показалось Москве, была положительной, — российский президент.

Еще Путин сказал на встрече с Лукашенко, какой мир нужен России и Украине.

Также на переговорах в Валааме Александр Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну».

Еще белорусский президент раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше