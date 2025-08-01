Путин сказал на встрече с Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин сказал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине, сообщила пресс-служба белорусского президента.
Так, во время встречи на Валааме Путин сказал, что переговоры всегда востребованы и важны, особенно, если они представляют собой стремление к миру.
— Я оцениваю (переговоры. — Ред.) в целом положительно. Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину. Это положительно, — прокомментировал он.
Также Путин напомнил о том, что ранее Россией из гуманитарных соображений были переданы тысячи тел погибших украинских солдат, а в ответ были получены несколько десятков тел российских военных.
— Разве это не положительно? Конечно, это положительно, — заметил российский лидер.
Еще российский президент заявил о том, что Москва рассчитывает на то, что переговоры с Украиной будут продолжены. Но заметил, что для мирного решения вопроса необходимо провести обстоятельные разговоры, но не публично.
— Это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. Именно для этого мы предложили создать три группы, — пояснил глава России.
При этом Владимир Путин назвал в целом позитивной реакцию украинской стороны. И рассказал о договоренности сторон о проведении таких переговоров «без всякого политического треска, в спокойном режиме» и поиске компромисса. Также он сказал о реакции Киева на это.
— Хотя рабочие группы для ведения переговоров пока не заработали, первая реакция Киева, как показалось Москве, была положительной, — российский президент.
Еще Путин сказал на встрече с Лукашенко, какой мир нужен России и Украине.
Также на переговорах в Валааме Александр Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну».
Еще белорусский президент раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».