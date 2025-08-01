Дархан Алиакпаров возглавил Комитет атомного надзора Казахстана

С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по городу Астана — от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента. Позднее возглавлял Управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.