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Дархан Алиакпаров возглавил Комитет атомного надзора Казахстана

Дархан Алиакпаров 1 августа назначен председателем Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Агентство РК по атомной энергии

Об этом сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.

Дархан Жуматаевич имеет высшее образование. Выпускник Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова (специальность — техническая физика), Университета «Туран-Астана» (специальность — юриспруденция), а также Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (направление — бизнес и управление).

Трудовую деятельность начал в 2008 году на Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс», где прошел путь от машиниста-обходчика до начальника смены станции.

С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по городу Астана — от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента. Позднее возглавлял Управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

С 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.