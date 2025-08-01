Дархан Алиакпаров возглавил Комитет атомного надзора Казахстана

Об этом сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.
Дархан Жуматаевич имеет высшее образование. Выпускник Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова (специальность — техническая физика), Университета «Туран-Астана» (специальность — юриспруденция), а также Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (направление — бизнес и управление).
Трудовую деятельность начал в 2008 году на Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО «Корпорация Казахмыс», где прошел путь от машиниста-обходчика до начальника смены станции.
С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по городу Астана — от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента. Позднее возглавлял Управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.
С 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.