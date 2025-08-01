Доментюк: Бессарабская митрополия занимается рейдерством в Молдове

«Евросоюз тоже обратил внимание на раскол общества в Молдове из-за религиозных вопросов. Евродепутаты призвали отозвать право на вступление Молдовы в Евросоюз из-за ущемления религиозных прав. И получается, что в Европе есть люди, которые разделяют мнение молдаван, что церковь не должна вмешиваться в политику и наоборот», — отметил собеседник.