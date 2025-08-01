Доментюк: Бессарабская митрополия занимается рейдерством в Молдове

Если власти Молдовы продолжат поддерживать политику Бессарабской митрополии, страна может расколоться по религиозному признаку. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал советник от фракции ПКРМ в муниципальном совете Кишинева Адриан Доментюк.
«Любая церковь в Молдове строится за счет пожертвований людей. Они собирают деньги, строят церковь, скидываются на колокол и на все остальное. Потом приходит какой-то поп и заявляет, что церковь переходит в Бессарабскую митрополию. Это рейдерский захват», — заявил Доментюк.
Он привел в пример храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гринауцы Рышканского района, где община успешно отстояла свою церковь от захвата. Однако, по словам политика, власти и духовенство, поддерживающие такие «рейдерские захваты», продолжают судиться с теми, кто сопротивляется этому процессу.
«Евросоюз тоже обратил внимание на раскол общества в Молдове из-за религиозных вопросов. Евродепутаты призвали отозвать право на вступление Молдовы в Евросоюз из-за ущемления религиозных прав. И получается, что в Европе есть люди, которые разделяют мнение молдаван, что церковь не должна вмешиваться в политику и наоборот», — отметил собеседник.
По словам Доментюка, если Молдова продолжит идти по пути разделения, она рискует не только утратить доверие со стороны международных партнеров, но и столкнуться с серьезными внутренними противоречиями и расколами в обществе.
Ранее депутат Европарламента Барбара Бонте обратилась в Еврокомиссию с вопросом о целесообразности сохранения Молдовы в статусе кандидата на вступление в ЕС. Повод — нарушения свободы вероисповедания и давление на Митрополию Молдовы (МПЦ), связанные с задержаниями, штрафами и попытками запрета церкви. Основанием для обращения стал доклад литовской правозащитной организации Žmogaus teisių apsauga, представленный в ООН.