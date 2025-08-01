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Литва выразила Беларуси протест из-за нарушения воздушного пространства

В Вильнюсе заявляют, что на территории республики был обнаружен упавший белорусский беспилотник.

Источник: Social media page of @LithuaniaMFA

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Литва выразила Беларуси протест из-за якобы имевшего место нарушения летательным аппаратом воздушного пространства балтийской республики, соответствующее сообщение было распространено МИД Литвы.

По данным ведомства, в пятницу в министерство был вызван представитель посольства Беларуси в Литве.

«Была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с незаконным проникновением 28 июля беспилотного воздушного судна с территории Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что 1 августа ВВС Литвы подтвердили, что беспилотник был обнаружен в Йонавском районе на военном полигоне Гайжюнай.

В ведомстве также заявили, что литовская сторона потребовала от Минска незамедлительно предоставить подробные объяснения относительно данного инцидента и впредь не допускать подобных нарушений.

Полигон Гайжюнай находится недалеко от Каунаса, расстояние от него до литовско-белорусской составляет около 100 километров.