Литва выразила Беларуси протест из-за нарушения воздушного пространства

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Литва выразила Беларуси протест из-за якобы имевшего место нарушения летательным аппаратом воздушного пространства балтийской республики, соответствующее сообщение было распространено МИД Литвы.
По данным ведомства, в пятницу в министерство был вызван представитель посольства Беларуси в Литве.
«Была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с незаконным проникновением 28 июля беспилотного воздушного судна с территории Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что 1 августа ВВС Литвы подтвердили, что беспилотник был обнаружен в Йонавском районе на военном полигоне Гайжюнай.
В ведомстве также заявили, что литовская сторона потребовала от Минска незамедлительно предоставить подробные объяснения относительно данного инцидента и впредь не допускать подобных нарушений.
Полигон Гайжюнай находится недалеко от Каунаса, расстояние от него до литовско-белорусской составляет около 100 километров.