Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным дал совет Евросоюзу, сообщила пресс-служба президента.
Во время визита на Валаам белорусский лидер заметил, что ЕС следовало бы объединиться с Россией.
— Им бы надо было не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Европейский союз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась, — заметил он.
При этом глава Беларуси заявил, что, наверное, США никогда не смогут допустить, чтобы ЕС объединился с Россией.
— Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы объединить, это была бы силища, — уверен белорусский лидер.
Хотя Лукашенко и заметил, что европейские политики этого не понимают и не нуждаются в этом, несмотря на то, что народам ЕС не нравится их политика.
— Я смотрю на этих лидеров… Некоторые уже уходят. Как их называют, хромые утки. Другие только пришли, и уже ниже 20% рейтинг. Народам не нравится эта политика, — высказался глава республики.
Александр Лукашенко подчеркнул, что европейские народы не поддерживают проводимую Брюсселем политику в том числе по отношению к Украине, критикуют большие траты на вооружение на фоне снижения уровня жизни.
— Сами нищают, а огромные миллиарды, до триллионов — вооружение и помощь Украине. Наверное, это неправильно, — сказал белорусский президент.
Еще глава Беларуси согласился с точкой зрения Кремля о том, что недавнее торговое соглашение между США и Евросоюзом приведет к деиндустриализации Европы. Он заметил, что уже эти процессы происходят в ЕС и продолжаются. И предостерег, что тем самым может быть уничтожена Европа и Евросоюз. И напомним, что уже звучали разговоры о том, что США намерен ослабить ЕС, как центр силы.
— Все-таки Европейский союз — не слабая была организация. Ну вот это и произойдет, — констатировал президент Беларуси.
Накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.
Также Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия полны решимости против санкций.