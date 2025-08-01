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Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме

Лукашенко на Валааме дал совет ЕС, но сказал, что этого не допустят американцы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным дал совет Евросоюзу, сообщила пресс-служба президента.

Во время визита на Валаам белорусский лидер заметил, что ЕС следовало бы объединиться с Россией.

— Им бы надо было не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Европейский союз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась, — заметил он.

При этом глава Беларуси заявил, что, наверное, США никогда не смогут допустить, чтобы ЕС объединился с Россией.

— Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы объединить, это была бы силища, — уверен белорусский лидер.

Хотя Лукашенко и заметил, что европейские политики этого не понимают и не нуждаются в этом, несмотря на то, что народам ЕС не нравится их политика.

— Я смотрю на этих лидеров… Некоторые уже уходят. Как их называют, хромые утки. Другие только пришли, и уже ниже 20% рейтинг. Народам не нравится эта политика, — высказался глава республики.

Александр Лукашенко подчеркнул, что европейские народы не поддерживают проводимую Брюсселем политику в том числе по отношению к Украине, критикуют большие траты на вооружение на фоне снижения уровня жизни.

— Сами нищают, а огромные миллиарды, до триллионов — вооружение и помощь Украине. Наверное, это неправильно, — сказал белорусский президент.

Еще глава Беларуси согласился с точкой зрения Кремля о том, что недавнее торговое соглашение между США и Евросоюзом приведет к деиндустриализации Европы. Он заметил, что уже эти процессы происходят в ЕС и продолжаются. И предостерег, что тем самым может быть уничтожена Европа и Евросоюз. И напомним, что уже звучали разговоры о том, что США намерен ослабить ЕС, как центр силы.

— Все-таки Европейский союз — не слабая была организация. Ну вот это и произойдет, — констатировал президент Беларуси.

Накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.

Также Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия полны решимости против санкций.

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