Еще глава Беларуси согласился с точкой зрения Кремля о том, что недавнее торговое соглашение между США и Евросоюзом приведет к деиндустриализации Европы. Он заметил, что уже эти процессы происходят в ЕС и продолжаются. И предостерег, что тем самым может быть уничтожена Европа и Евросоюз. И напомним, что уже звучали разговоры о том, что США намерен ослабить ЕС, как центр силы.