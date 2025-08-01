Генсек ООН: cистема мандатов организации неэффективна и требует серьезной реформы

Генсек обозначил основные трудности, с которыми столкнулась система. «Проблемы хорошо известны: обременительные процессы, дублирующие структуры и растущий разрыв между мандатами и ресурсами», — заявил Гутерриш в рамках своего доклада, посвященного программе реформирования UN80. Он отметил, что со временем эти проблемы только усугубились.