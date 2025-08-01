Генсек ООН: cистема мандатов организации неэффективна и требует серьезной реформы

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о серьезных системных проблемах в управлении мандатами организации. По его мнению, они ведут к дублированию, неоправданному увеличению затрат и, как следствие, к падению результативности работы, сообщает ТАСС.
Генсек обозначил основные трудности, с которыми столкнулась система. «Проблемы хорошо известны: обременительные процессы, дублирующие структуры и растущий разрыв между мандатами и ресурсами», — заявил Гутерриш в рамках своего доклада, посвященного программе реформирования UN80. Он отметил, что со временем эти проблемы только усугубились.
По его словам, в настоящее время насчитывается свыше 40 тыс. резолюций, тексты которых становятся все длиннее, а требование выполнять их «в рамках существующих ресурсов» — все чаще.
В качестве решения Гутерриш предложил формировать цифровые реестры мандатов, пересмотреть резолюции в сторону краткости и конкретности, а также уменьшить число совещаний и докладов. Он также акцентировал внимание на важности улучшения внутреннего аудита для более эффективного распределения обязанностей между департаментами ООН.
Генеральный секретарь неоднократно акцентировал внимание на том, что создание и пересмотр мандатов являются исключительной прерогативой стран-участниц. «Наша задача — в полной мере, ответственно и результативно реализовывать возложенные на нас обязанности», — заявил Гутерриш. -0-