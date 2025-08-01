Рост бюджета прожиточного минимума, лимиты на снятие наличных. Что меняется в Беларуси в августе 2025 года

Новый БПМ в среднем на душу населения теперь составляет Br487,72 (с 1 мая по 31 июля этот показатель был равен Br462,58). Размер БПМ для трудоспособного населения теперь равен Br523,92, для пенсионеров — Br357,03, для детей до 3 лет — Br301,50, для детей от 3 до 6 лет — Br406,10, а для детей от 6 до 18 лет — Br476,97.