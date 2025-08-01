Рост бюджета прожиточного минимума, лимиты на снятие наличных. Что меняется в Беларуси в августе 2025 года

Рассказываем о важных изменениях, которые ждут белорусов с августа 2025 года.
Рост бюджета прожиточного минимума.
С 1 августа в Беларуси на 5,4% выросли размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает пресс-служба Минтруда.
Новый БПМ в среднем на душу населения теперь составляет Br487,72 (с 1 мая по 31 июля этот показатель был равен Br462,58). Размер БПМ для трудоспособного населения теперь равен Br523,92, для пенсионеров — Br357,03, для детей до 3 лет — Br301,50, для детей от 3 до 6 лет — Br406,10, а для детей от 6 до 18 лет — Br476,97.
Указанные размеры бюджета прожиточного минимума будут актуальны по 31 октября.
Напомним, что в связи с изменением БПМ также пересматриваются некоторые социальные выплаты, которые исчисляются от размера БПМ. В частности, речь идет о доплатах к пенсиям и социальных пенсиях, пособиях по уходу за инвалидом I группы или за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также государственных пособиях для семей, воспитывающих детей.
Лимиты на снятие наличных.
В пресс-службе Беларусбанка сообщили, что с 4 августа при снятии денежных средств с использованием цифровых реквизитов карточек банка (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных вводится ряд ограничений.
Так, в течение одного дня можно будет получить не более Br600 с карт «Бархат» и не более Br1 тыс. — с других карточек банка.
При этом в банке уточнили, что указанные лимиты можно снять, позвонив в контакт-центр по номеру 147 или обратившись в отделение банка.
Изменения, касающиеся личного кабинета ЕРИП.
С 1 августа 2025 года для зарегистрированных до 1 октября 2024 года пользователей изменился порядок использования личного кабинета ЕРИП, сообщили в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация “Единое расчетное и информационное пространство”.
В организации уточнили, что изменения не затронут плательщиков при осуществлении платежей в ЕРИП в интернет- или мобильном банкинге и в любых каналах приема платежей.
Отмечается, что пользователю личного кабинета, если он зарегистрировался до 1 октября 2024 года, для сохранения текущих настроек сервиса требовалось в личном кабинете ознакомиться с документами, проставить отметку о принятии нового согласия. Если эти условия не были выполнены, то для дальнейшего использования сервиса личного кабинета следует заново пройти регистрацию.