Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах и обменах с Украиной

Президент России Владимир Путины поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за помощь в переговорах по Украине, сообщила пресс-служба президента.
Путин сказал, что Кремль очень благодарен белорусскому лидеру и вообще Беларуси за поддержку и помощь, которую Минск оказывает в переговорном процессе. Также российский лидер сказал, что постоянно сообщает Лукашенко о результатах переговоров.
— Я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах переговоров, — заметил он.
Российский президент напомнил, что все обмены происходят на территории Беларуси, и что в 2022-м переговоры начались также в Беларуси, а после перебрались в Стамбул.
Кроме того, Владимир Путин сказал о том, что ему хорошо известна позиция Александра Лукашенко и всех белорусов, которые стремятся к тому, чтобы между Россией и Украиной быстрее наступил мир.
— Александр Григорьевич принимает в этом прямое, непосредственное участие, — резюмировал белорусский президент.
Также Владимир Путин сказал на встрече с Александром Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине.
Еще Путин сказал на встрече с Лукашенко, какой мир нужен России и Украине.
Также на переговорах в Валааме Александр Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну».
А еще белорусский президент раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».