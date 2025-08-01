В Камбодже намерены выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

В интервью изданию The Wall Street Journal вице-премьер королевства заявил, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира не только за свою работу в отношении Камбоджи, но и также за другие заслуги. Сун Чантол сообщил, что без вмешательства американского лидера Камбодже и Таиланду, по всей видимости, не удалось бы достичь соглашения о прекращении боевых действий на приграничной территории. Он добавил, что Камбоджа планирует направить предложение о выдвижении кандидатуры Трампа в Нобелевский комитет.