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Лавров: Россия согласна с США, что нельзя допустить военной конфронтации между странами

«Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые президент России Владимир Путин неоднократно подробно излагал», — подчеркнул Лавров.

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и США придерживаются единой позиции по поводу недопущения прямой военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует ТАСС.

«Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые президент России Владимир Путин неоднократно подробно излагал», — подчеркнул Лавров.

«Если европейцы требуют принимать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то госсекретарь США Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны», — добавил глава российского МИД.

По словам министра, это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога. -0-

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