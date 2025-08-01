Лавров: Россия согласна с США, что нельзя допустить военной конфронтации между странами

«Если европейцы требуют принимать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то госсекретарь США Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны», — добавил глава российского МИД.