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Музей в США убрал упоминания об импичментах Трампа

Информация о процедурах импичмента в отношении Никсона и Клинтона осталась в экспозиции без изменений.

Источник: Аргументы и факты

Национальный музей американской истории, относящийся к Смитсоновскому институту, убрал из своей постоянной экспозиции сведения о двух процедурах импичмента, инициированных против Дональда Трампа в период его первого президентства, сообщает издание Washington Post.

В июле текущего года экспозиция была обновлена, вернувшись к состоянию, которое она имела в 2008 году.

При этом информация о предыдущих процедурах импичмента в отношении президентов США, таких как Эндрю Джонсон в 1868 году, Ричард Никсон в 1974 году и Билл Клинтон в 1999 году, осталась в экспозиции без изменений.

Ранее сообщалось, что Трамп вновь оскорбил главу ФРС США Джерома Пауэлла, назвав его «идиотом».

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