Музей в США убрал упоминания об импичментах Трампа

Национальный музей американской истории, относящийся к Смитсоновскому институту, убрал из своей постоянной экспозиции сведения о двух процедурах импичмента, инициированных против Дональда Трампа в период его первого президентства, сообщает издание Washington Post.
В июле текущего года экспозиция была обновлена, вернувшись к состоянию, которое она имела в 2008 году.
При этом информация о предыдущих процедурах импичмента в отношении президентов США, таких как Эндрю Джонсон в 1868 году, Ричард Никсон в 1974 году и Билл Клинтон в 1999 году, осталась в экспозиции без изменений.
Ранее сообщалось, что Трамп вновь оскорбил главу ФРС США Джерома Пауэлла, назвав его «идиотом».