«Орешник» передали в войска: Путин дал ответ на ультиматум Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме на фоне ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа объявил о начале поставок в войска новейшего комплекса «Орешник», произведенного серийно впервые. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали о реакции Запада на заявление главы российского государства, а также оценили поставки этого вооружения в Белоруссию.
«Теперь серия заработала».
Путин объявил о начале поставок в Вооруженные силы РФ новейшего комплекса «Орешник», произведенного серийно впервые.
«Теперь серия заработала», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что в стране налажено серийное производство данного вида вооружений. Кроме того, во время встречи с Лукашенко они обсудили планы по размещению «Орешника» на территории Белоруссии. Глава белорусского государства отметил, что Минск заинтересован в развертывании комплекса уже в текущем году. Путин добавил, что специалисты обеих стран определили оптимальные позиции для размещения ракетного комплекса.
Кроме того, президент РФ, говоря о переговорах с Украиной, сообщил, что разочарования в них со стороны кого бы то ни было могут появиться от избыточных ожиданий. По его словам, чтобы подойти к решению вопроса мирным способом, необходимо вести обстоятельные разговоры и не на публике. Для этого, как он отметил, было предложено создать рабочие группы по урегулированию конфликта.
Должен быть достигнут долгосрочный мир на Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений, а для этого следует обсуждать шаги, заявил Путин. По его словам, условия и цели России по украинскому вопросу, которые были озвучены летом 2024 года, остаются неизменными. Глава государства подчеркнул, что основные цели Москвы сейчас — искоренить причины сегодняшней ситуации на Украине и обеспечить безопасность РФ.
Также Путин высказался против навязывания украинскому народу внешних институтов управления. Он назвал унизительным полное отсутствие суверенитета на Украине.
«Невозможно, чтобы люди избирали президента, парламент и не влияли на процессы, которые происходят в обществе. Это унизительное состояние — полное отсутствие суверенитета», — заявил глава государства.
Никто не сможет поставить на колени Минск и Москву.
Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией, где бы они ни проходили, «хоть на Луне», а не бросаться камнями, заявил Лукашенко.
«“Я хочу встретиться с Путиным” — ну что ты об этом кричишь? Подготовьте соответствующую почву, а потом садитесь», — сказал президент Белоруссии.
По его словам, ошибка Киева заключается в том, что он выдвигает заведомо невыполнимые требования. Лукашенко также подчеркнул, что никто не сможет поставить на колени Минск и Москву, которые готовы решительно отстаивать свои интересы. Он выразил полную поддержку позиции Путина по вопросу возможных переговоров с Украиной.
«Белоруссия всегда была и будет рядом с Россией», — отметил глава государства.
Лукашенко также сообщил, что Киев должен как можно скорее обратиться к Москве с предложением сесть за стол переговоров. Он также добавил, что освобождение Часова Яра открывает российским силам путь на Краматорск.
«Что будет дальше? Я к тому, что Украина сегодня бегом должна просить: “Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся”», — сказал он.
Президент добавил, что иначе через один-два месяца даже от оборонительных сооружений ничего не останется.
Запад и Украина уже запасаются памперсами.
Запад и Украина уже запасаются памперсами после слов Путина о серийном производстве ракетного комплекса «Орешник», рассказал aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник. По его словам, они уже наблюдали, как работает российское оружие, когда был им был нанесен удар по заводу «Южмаш».
«Доля страха у них появилась давно. Уже Часов Яр наш, а они все это признавать не хотят. Ну что тогда тут говорить. Тут даже не доля страха — они боятся», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что сейчас у них задача, как из всей этой истории им выкрутиться и остаться живым. Тем более, как подчеркнул парламентарий, Зеленскому, у которого вся охрана состоит из англичан.
«Охрана, а особенно иностранная, очень быстро в конвой превращается или в исполнителей. Это уже из истории понятно», — добавил депутат.
«Орешник» способен уничтожить производство вооружения НАТО.
На производство «Орешника» могут уходить месяцы, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, оценив слова Путина о том, что первый комплекс будет на территории Белоруссии уже до конца этого года. Он отметил, что в данном случае это призвано сдержать порыв Великобритании, Польши и других стран, которые наиболее радикально относятся к российскому и белорусскому государствам.
По его словам, ракетный комплекс «Орешник» как раз направлен на то, чтобы остудить горячие головы, например, того же британского премьера Кира Стармера, который на днях радостно сообщил о закупке 12 истребителей F-35, способных нести ядерные бомбы, поставленные США Великобритании. При этом Кнутов отметил, Россия ничего не делает просто так.
«Мы не раскручиваем виток гонки вооружения, но если противник вызывает нас на какую-то дуэль, то мы умеем грамотно и мощно отвечать. “Орешник” — это ответ на гонку вооружений, которую раскручивают Германия, Франция и Великобритания. И самое главное, ответ на размещение тактического ядерного оружия на территории Великобритании», — добавил в разговоре с aif.ru военный эксперт.
Ракетный комплекс «Орешник» способен поразить производство вооружения в странах НАТО, которые отправляют оружие на Украину, сообщил aif.ru Колесник. По его словам, Запад пытается сделать производство серьезного оружия на украинской территории, однако осуществить подобное там в короткие сроки невозможно — «это художественный свист». Он отметил, что на это уйдут года, а к этому времени специальная военная операция уже достигнет своих целей.
«Так что, я думаю, и на их территории это вполне возможно, когда это станет законной целью. Причем, как только вооружение поедет в сторону Украины для того, чтобы работать по нашим войскам. Думать уже никто не будет, потому что политически не получается договориться», — сказал собеседник издания.