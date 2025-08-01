«Орешник» передали в войска: Путин дал ответ на ультиматум Трампа

Кроме того, президент РФ, говоря о переговорах с Украиной, сообщил, что разочарования в них со стороны кого бы то ни было могут появиться от избыточных ожиданий. По его словам, чтобы подойти к решению вопроса мирным способом, необходимо вести обстоятельные разговоры и не на публике. Для этого, как он отметил, было предложено создать рабочие группы по урегулированию конфликта.