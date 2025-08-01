Лавров: Россия ожидает реакции Киева на предложение создать рабочие группы

При этом глава внешнеполитического ведомства указал на отсутствие последовательности в заявлениях украинского руководства. Он отметил, что со стороны Владимира Зеленского звучат противоречивые сигналы: от призыва к немедленному прекращению огня без предварительных условий (при этом с призывом к Западу использовать перемирие для усиления военной поддержки Украины), до предложения заменить переговорный формат в Стамбуле на личную встречу с президентом РФ, а также требований к западным странам добиваться смены власти в России.