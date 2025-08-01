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Лавров: Россия ожидает реакции Киева на предложение создать рабочие группы

По словам Сергея Лаврова, переговоры между РФ и США по Украине приносят результаты.

Источник: Аргументы и факты

Россия ожидает конкретного отклика со стороны Киева на предложение о создании рабочих групп, что стало бы важным шагом к достижению устойчивых договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, чьи заявления опубликованы на официальном сайте МИД РФ.

По его словам, после трех раундов переговоров с Украиной в Стамбуле, помимо достигнутых гуманитарных соглашений, российская сторона инициировала формирование рабочих групп по политическим и военным вопросам.

Министр подчеркнул, что данный шаг мог бы способствовать продвижению в направлении прочных договоренностей — как на это указал президент России в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 августа на Валааме.

«Мы ожидаем предметной реакции от Киева», — отметил Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства указал на отсутствие последовательности в заявлениях украинского руководства. Он отметил, что со стороны Владимира Зеленского звучат противоречивые сигналы: от призыва к немедленному прекращению огня без предварительных условий (при этом с призывом к Западу использовать перемирие для усиления военной поддержки Украины), до предложения заменить переговорный формат в Стамбуле на личную встречу с президентом РФ, а также требований к западным странам добиваться смены власти в России.

По словам министра, подобные заявления звучат с интервалом в один-два дня, что, по его мнению, указывает на отсутствие внятной позиции.

«Всем, кто искренне заинтересован в продвижении мирного процесса, стоит обратить внимание на это очевидное расслоение сознания», — подчеркнул он.

Говоря о взаимодействии с Соединенными Штатами, Лавров отметил, что начавшиеся в начале 2025 года предметные консультации по украинской тематике между Москвой и Вашингтоном являются конструктивными и дают определенные результаты.

«Возобновление прямого диалога нынешней администрацией США соответствует нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене противоречил здравому смыслу», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что прогресс стал возможен, в частности, благодаря настойчивости президента США Дональда Трампа, при участии которого киевские власти согласились рассмотреть предложение России о возобновлении стамбульского формата.

По мнению главы МИД РФ, основной прогресс заключается в том, что представители США, в отличие от настроенных на агрессивную русофобию европейских политиков, осознают сложившуюся ситуацию и стремятся учитывать коренные причины кризиса.

Он также подтвердил, что Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона в отношении недопустимости прямого военного столкновения между Россией и США.

Ранее Зеленский в ответ на заявление президента России Владимира Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность принять участие в переговорах.

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