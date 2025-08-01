Боевики ВСУ лишились переправы через Оскол у харьковского села Гороховатка

В Харьковской области уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол, сообщил в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федоров.
По его словам, под удар попала переправа украинских военных в районе села Гороховатка.
Момент уничтожения переправы был снят с дрона, зафиксировавшего не менее четырех мощных взрывов.
Ранее стало известно о подрыве использовавшегося ВСУ моста в окрестностях Константиновки в ДНР. Также сообщалось об уничтожении переправы противника через реку Волчья под Великомихайловкой в Днепропетровской области.