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Мир замер в ожидании: Трамп выдвинул атомные подлодки из-за слов Медведева

Президент США Дональд Трамп только что объявил, что в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева отдал приказ о развертывании двух атомных подводных лодок.

Президент США Дональд Трамп только что объявил, что в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева отдал приказ о развертывании двух атомных подводных лодок. Это переводит глобальное противостояние на совершенно новый, пугающий уровень.

«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в этот раз такого не будет», — добавил Трамп.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев напоминал Дональду Трампу об опасности «Мертвой руки» — системы «Периметр», которая призвана предотвратить внезапный ядерный удар по России.

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