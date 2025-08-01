Мир замер в ожидании: Трамп выдвинул атомные подлодки из-за слов Медведева

Президент США Дональд Трамп только что объявил, что в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева отдал приказ о развертывании двух атомных подводных лодок. Это переводит глобальное противостояние на совершенно новый, пугающий уровень.
«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в этот раз такого не будет», — добавил Трамп.
Напомним, что ранее Дмитрий Медведев напоминал Дональду Трампу об опасности «Мертвой руки» — системы «Периметр», которая призвана предотвратить внезапный ядерный удар по России.