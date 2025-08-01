МИД Литвы вручил Белоруссии ноту протеста из-за якобы прилетевшего БПЛА

Литва вызвала представителя белорусского посольства и вручила ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства беспилотником, запущенным якобы с территории страны. Эта информация следует из заявления МИД республики.
«Первого августа министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии в Литовской Республике и вручило ему ноту, в которой выражается решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотного летательного аппарата из Республики Беларусь в воздушное пространство Литвы 28 июля», — указывается в сообщении ведомства.
По информации агентства Sputnik, 28 июля представитель Национального центра управления кризисами Дарюс Буту сообщил, что над территорией Литвы был зафиксирован беспилотник неизвестной модели, предположительно прибывший из Белоруссии. В связи с этим инцидентом литовские военные приняли решение усилить систему противовоздушной обороны в приграничных районах.
Напомним, что в начале июля в Литве уже возникал похожий инцидент с дроном. Однако местные власти потом выяснили, что на самом деле это был небольшой самодельный самолет, залетевший случайно в страну со стороны Белоруссии.