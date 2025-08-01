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ВСУ атаковали 11 сел в приграничных районах России

Больше десятка населенных пунктов Белгородской области атаковали вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 1 августа.

Больше десятка населенных пунктов Белгородской области атаковали вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 1 августа. В результате ударов пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один мужчина получил контузию в селе Головчино Грайворонского округа — дрон сдетонировал о дорожное полотно. Бригада скорой помощи на месте оказала пострадавшему помощь, от госпитализации он отказался, написал Гладков.

Еще один человек пострадал в селе Отрадное Белгородского района: дрон атаковал ГАЗель — пострадал водитель. Он самостоятельно обратился в городскую больницу Белгорода. У пострадавшего диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре.

Также от взрыва получило повреждение транспортное средство, в котором был мужчина и балкон в одном из многоквартирных домов. Еще один БПЛА ударил по частному дому — выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.

В общей сложности ВСУ атаковали 11 сел в Грайворонском и Шебекинском городских округах, Ракитянском, Борисовском и Белгородском районах. Повреждения получили дома и транспортные средства.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил гибели двух мирных жителей в результате удара FPV-дрона. По словам главы региона, мужчина и 18-летний парень шли на остановку, когда их атаковал беспилотник.

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