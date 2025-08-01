Лавров: РФ согласна с США, что нельзя допустить прямой конфронтации между странами

«И если европейцы истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то (госсекретарь — прим. ред.) Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны», — говорится в статье на сайте МИД.