Кремль уходит в отказ: накануне прилета Уиткоффа Путин дал гневную отповедь Трампу

Профессиональные фокусники известны своим умением в самый неожиданный момент вытащить кролика из шляпы. А вот такой профессиональный политический фокусник, как Дональд Трамп, внезапно вытащил из своей «шляпы» изрядно подзабытого Стивена Уиткоффа, отправив его к Путину. О чем конкретно ВВП договорится (или не договорится) с американским президентским «кроликом», на момент написания этого текста, естественно, не ясно. Но, по большому счету, хозяин Кремля все сказал Трампу еще накануне прибытия в Россию его эмиссара.
«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», — сделав на острове Валаам это заявление, Владимир Путин ни разу не упомянул Трампа по имени. Не звучала фамилия президента США и в вопросе журналиста, который подвиг российского лидера на такое философское рассуждение.
Но все прочитывается, причем совсем без вариантов. Все вышесказанное может относиться только к одному человеку на планете — Дональду Джону Трампу, 1946 года рождения. И этот самый Дональд Джон Трамп уловил исходящий из Кремля сигнал: хочешь договариваться по-хорошему? Тогда откажись от «мегафонной дипломатии» и пытайся найти общий язык с Москвой в кулуарной тиши — еще до того, как ВВП послал этот сигнал. В Россию едет Стивен Уиткофф — личный посланец Трампа, который пытался договориться с президентом РФ именно в том стиле кулуарной дипломатии, который в Кремле считают безальтернативным.
Сам факт этого визита показывает, что американский лидер испытывает некий скепсис по поводу размера и эффективности того «кнута», с помощью которого он собирался принудить Москву подчиниться его воле. Но Уиткоффу не удалось договориться с Кремлем в предыдущие месяцы — в тот такой еще близкий, но уже далекий период, когда у президентов в Москве и Вашингтоне еще не истощились запасы доброй воли по отношению друг к другу.
Почему он может договориться о чем-то сейчас — в период, когда Путин дает Трампу опосредованные, но при этом очень жесткие отповеди, а сам Трамп критикует Москву, не выбирая выражений (или если выбирает, то только по своим стандартам)? Обладая тем мизерным объемом реально значимой информации, который у нас есть в данный момент времени, мы просто вынуждены признать этот вопрос риторическим. Все самое важное происходит сейчас за кулисами. Именно там все участники запланированного на 8 августа «состязания воль» — а это не только РФ и США, но и КНР и Индия и далее по списку — готовят свои экономические дубинки. И только там наличествует пусть не полная, но все равно ясность по поводу того, кто блефует, а кто нет и кто может выйти из заявленной схватки с наименьшим объемом выдранных перьев.
Находясь за пределами этого «волшебного круга», мы можем лишь констатировать очевидное: если тяжело нагруженную телегу спустить с почти отвесной горы, остановить эту телегу на середине пути — задача, скажем так, не тривиальная. «Тяжело нагруженная телега» конфликта Америки Трампа и России Путина начала свое стремительное движение вниз еще в прошлом месяце. И, судя по набранной ей скорости, она вполне способна снести все на своем пути — все, включая новую миссию Уиткоффа.