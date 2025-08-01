Кремль уходит в отказ: накануне прилета Уиткоффа Путин дал гневную отповедь Трампу

Почему он может договориться о чем-то сейчас — в период, когда Путин дает Трампу опосредованные, но при этом очень жесткие отповеди, а сам Трамп критикует Москву, не выбирая выражений (или если выбирает, то только по своим стандартам)? Обладая тем мизерным объемом реально значимой информации, который у нас есть в данный момент времени, мы просто вынуждены признать этот вопрос риторическим. Все самое важное происходит сейчас за кулисами. Именно там все участники запланированного на 8 августа «состязания воль» — а это не только РФ и США, но и КНР и Индия и далее по списку — готовят свои экономические дубинки. И только там наличествует пусть не полная, но все равно ясность по поводу того, кто блефует, а кто нет и кто может выйти из заявленной схватки с наименьшим объемом выдранных перьев.