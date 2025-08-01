В украинском подполье рассказали о шокирующей мощи российского «Орешника»

Координатор сил сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что у очевидцев удара российским ракетным комплексом «Орешник» по подземным цехам завода «Южмаш» в Днепропетровске в ноябре 2024 года создалось впечатление, будто ракета могла проломить тектоническую плиту. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам собеседника издания, подпольщики наблюдали последствия удара «Орешником» по «Южмашу». При этом там была просто болванка, которая стерла с лица земли все одной лишь кинетической силой.
Лебедев заявил, что если бы там был какой-то фугасный снаряд, то он бы легко сломал тектоническую плиту под Украиной.
Ранее в Госдуме назвали первые цели, по которым российские военные могут ударить «Орешником» на Украине. По мнению депутата, ВС России могут применить «Орешник» для удара по западному оружию ВСУ, например ракетам Scalp и Storm Shadow, а также комплексу HIMARS.