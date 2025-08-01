Купянску дали три дня: оборона в Харьковской области может «поплыть» неожиданно

— Очень важны как северные приграничные территории Курской области, так и Купянск, который мы сейчас не берем в лоб, а обходим. И, наверное, правильно, что мы не входим в город, а начинаем его «резать». Купянский узел — это одна из мощнейших «подков» или полукотлов, которые образовались на линии боевого соприкосновения. Противник будет вынужден оставить город (у них там остается всего две дороги), или мы его добьём там. Почему мы не входим в город? В том числе и потому что, жалеем гражданское население, которое там осталось. Сейчас надо внимательно наблюдать за этим узлом. Думаю, что через три-четыре дня будет о чем поговорить.