Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США хотят оценить вероятный ущерб производителям из-за импорта палладия из РФ

США предоставят подробный отчет о возможном ущербе от палладия из России к 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Американская комиссия по международной торговле США (USITC) открыла антидемпинговое и компенсационное расследование по поводу поставок палладия из РФ. Ведомство намерено оценить вероятный ущерб местным производителям из-за импорта необработанного металла. Об этом со ссылкой на Федреестр американского правительства сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что палладий используется при изготовлении микросхем и нейтрализаторов для авто.

Известно, что расследование инициировали профсоюз United Steelworkers и горнодобывающая компания Stillwater Mining Company. По их мнению, Россия поставляет палладий по демпинговым ценам при поддержке правительства страны, что угрожает промышленности Штатов.

Комиссия должна представить предварительный отчет уже к 15 сентября текущего года, а документы передать в Минторг до 22 сентября.

Ранее стало известно, что Вашингтон в обозримом будущем желает ввести пошлины на импорт палладия из России. Такие меры направлены якобы на защиту национальной безопасности государства.