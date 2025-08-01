В США хотят оценить вероятный ущерб производителям из-за импорта палладия из РФ

Американская комиссия по международной торговле США (USITC) открыла антидемпинговое и компенсационное расследование по поводу поставок палладия из РФ. Ведомство намерено оценить вероятный ущерб местным производителям из-за импорта необработанного металла. Об этом со ссылкой на Федреестр американского правительства сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что палладий используется при изготовлении микросхем и нейтрализаторов для авто.
Известно, что расследование инициировали профсоюз United Steelworkers и горнодобывающая компания Stillwater Mining Company. По их мнению, Россия поставляет палладий по демпинговым ценам при поддержке правительства страны, что угрожает промышленности Штатов.
Комиссия должна представить предварительный отчет уже к 15 сентября текущего года, а документы передать в Минторг до 22 сентября.
Ранее стало известно, что Вашингтон в обозримом будущем желает ввести пошлины на импорт палладия из России. Такие меры направлены якобы на защиту национальной безопасности государства.