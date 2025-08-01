В США хотят оценить вероятный ущерб производителям из-за импорта палладия из РФ

Американская комиссия по международной торговле США (USITC) открыла антидемпинговое и компенсационное расследование по поводу поставок палладия из РФ. Ведомство намерено оценить вероятный ущерб местным производителям из-за импорта необработанного металла. Об этом со ссылкой на Федреестр американского правительства сообщает РИА Новости.