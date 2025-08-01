«Ядерные» угрозы Трампа обвалили российский рынок

Заявление президента США Дональда Трампа о развертывании двух атомных подводных лодок вызвало мгновенную реакцию на рынках. Российский фондовый рынок ушел в крутое пике, в то время как цены на нефть резко подскочили на фоне растущей геополитической напряженности.