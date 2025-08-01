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«Ядерные» угрозы Трампа обвалили российский рынок

Заявление президента США Дональда Трампа о развертывании двух атомных подводных лодок вызвало мгновенную реакцию на рынках.

Заявление президента США Дональда Трампа о развертывании двух атомных подводных лодок вызвало мгновенную реакцию на рынках. Российский фондовый рынок ушел в крутое пике, в то время как цены на нефть резко подскочили на фоне растущей геополитической напряженности.

После того, как Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о приказе выдвинуть атомные подлодки в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, резко пошел вниз индекс Мосбиржи (IMOEX2), передает РБК.

На минимуме падения показатель рухнул до отметки 2709,26 пункта, отражая панику и бегство от рисков.

Одновременно с обвалом на фондовом рынке произошел скачок на рынке энергоносителей — классическая реакция на угрозу глобальной дестабилизации. Цена на нефть марки Brent взлетела, вновь превысив психологически важную отметку в $70 за баррель.

Рынки продемонстрировали чувствительность к геополитической риторике и росту напряженности.

Читайте материал: «Мир замер в ожидании: Трамп выдвинул атомные подлодки из-за слов Медведева».

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