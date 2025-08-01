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В МИД РФ указали на искажение правды в материалах журналистки Кастеллетти

Журналистка спровоцировала скандал, из-за которого в МИД Италии вызвали посла России.

Источник: Аргументы и факты

В МИД РФ указали на искажение правдивой информации о России в материалах Розальбы Кастеллетти, журналистки итальянской газеты La Repubblica.

Как рассказали в министерстве, журналистка спровоцировала скандал, из-за которого в МИД Италии вызвали посла России. Это произошло по причине «точных русофобских цитат министров обороны и иностранных дел Италии, а также президента страны Серджио Маттареллы».

Отмечается, что Розальба Кастеллетти не брала комментарии у официальных лиц при подготовке материалов о России. Когда она находилась в стране, то не направила ни одного запроса в МИД и не участвовала в брифингах официального представителя министерства Марии Захаровой.

Журналистка предпочитала брать интервью у иностранных агентов, а также цитировать анонимные Telegram-каналы. Кроме того, при подготовке материала о российско-украинских переговорах она обратилась за комментарием к странствующему буддисту.

«Из-за таких, как она, итальянцы получают крайне искаженное представление о нашей стране, а потом, когда приезжают, ожидая лицезреть “разорванную в клочья” экономику, видят прекрасные процветающие города, и пребывают в полном шоке», — сказано в публикации пресс-службы российского МИД.

Ранее Мария Захарова показала интервью, которое не вышло в эфир из-за поведения журналиста. В частности, он защищал Владимира Зеленского.

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