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Трамп занервничал после слов Медведева и отправил в поход две ядерные подлодки

Глава США Дональд Трамп объявил, что направил две атомные субмарины в «соответсвующие регионы» после «крайне провокационных» заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий пост появился на странице президента Штатов в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что слова имеют значение и «нередко становятся причиной непреднамеренных последствий». Также он выразил надежду, что в этом случае обойдётся без обострений.

Напомним, Дмитрий Медведев резко ответил на ультиматум Трампа по заключению сделки на Украине. Глава Штатов тоже за словом в карман не полез, назвав главу Совбеза РФ «неудавшимся экс-президентом России, считающим, что он всё ещё у власти», и потребовал от него следить за словами, ведь он «заходит на очень опасную территорию». Медведев иронично ответил на эти угрозы, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука».

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