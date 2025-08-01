Трамп занервничал после слов Медведева и отправил в поход две ядерные подлодки

Напомним, Дмитрий Медведев резко ответил на ультиматум Трампа по заключению сделки на Украине. Глава Штатов тоже за словом в карман не полез, назвав главу Совбеза РФ «неудавшимся экс-президентом России, считающим, что он всё ещё у власти», и потребовал от него следить за словами, ведь он «заходит на очень опасную территорию». Медведев иронично ответил на эти угрозы, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука».