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Риттер: Путин ясно дал понять, что ВС России доминируют в зоне СВО

Скотт Риттер заявил, что главный посыл слов Путина заключается в необходимости вести переговоры РФ и Украины, основываясь на реальном положении дел.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин ясно дал понять, что Вооруженные силы России доминируют в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Российская армия одерживает верх везде, где она соприкасается с украинцами, и будет продолжать одерживать верх, и ничто их не остановит. И это, я думаю, одно из главных посланий российского президента», — рассказал аналитик в эфире радио Sputnik.

Риттер подчеркнул, что главным посылом Путина стала одна важная истина — переговорный процесс России и Украины должен основываться на реальном положении дел в зоне конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Украина выдвигает нереализуемые условия для заключения мира, игнорируя реальное положение в зоне боевых действий.

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