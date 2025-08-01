Президент Российской Федерации Владимир Путин ясно дал понять, что Вооруженные силы России доминируют в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Российская армия одерживает верх везде, где она соприкасается с украинцами, и будет продолжать одерживать верх, и ничто их не остановит. И это, я думаю, одно из главных посланий российского президента», — рассказал аналитик в эфире радио Sputnik.
Риттер подчеркнул, что главным посылом Путина стала одна важная истина — переговорный процесс России и Украины должен основываться на реальном положении дел в зоне конфликта.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Украина выдвигает нереализуемые условия для заключения мира, игнорируя реальное положение в зоне боевых действий.