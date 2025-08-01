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ФБР скрыло имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Документы содержали упоминания множества известных личностей.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований (ФБР) скорректировало документы, касающиеся дела осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, исключив из них упоминания о Дональде Трампе.

Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Наличие имени в материалах не доказывает причастность к преступлениям», — пояснили собеседники агентства.

Документы содержали упоминания множества известных личностей, однако в отношении Трампа правительство обозначило его как «частное лицо» на момент проведения расследования, что обеспечивает защиту личной информации.

Ранее Трамп рассказал о похищении Эпштейном девушек из спа-салона в его гольф-клубе.

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