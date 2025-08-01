ФБР скрыло имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) скорректировало документы, касающиеся дела осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, исключив из них упоминания о Дональде Трампе.
Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
«Наличие имени в материалах не доказывает причастность к преступлениям», — пояснили собеседники агентства.
Документы содержали упоминания множества известных личностей, однако в отношении Трампа правительство обозначило его как «частное лицо» на момент проведения расследования, что обеспечивает защиту личной информации.
Ранее Трамп рассказал о похищении Эпштейном девушек из спа-салона в его гольф-клубе.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше