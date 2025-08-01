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Зеленский подтвердил готовность к переговорам после заявления Путина

Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Владимира Путина о необходимости установления долгосрочного мира. В своих соцсетях украинский лидер заявил о готовности к переговорам на высшем уровне.

Источник: Life.ru

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал установить действительно длительный мир, то Украина ещё раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул важность достижения прочного мира без временных ограничений. Российский лидер отметил, что позиция Москвы по украинскому вопросу, озвученная летом 2024 года, остаётся неизменной.

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