Лукашенко сказал, что Запад требует от Зеленского отчет по выделенным миллиардам

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Валааме сказал о давлении Запада на Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба президента.
Лидеров Беларуси и России попросили прокомментировать ситуацию с украинскими антикоррупционными ведомствами — Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Так как в конце июля Зеленским был подписал закон, который лишил эти органы независимости. Однако спустя два дня после одобрения документа Радой, независимость антикоррупционным органам была возвращена.
И Лукашенко сказал о давлении Запада на Зеленского, в том числе, требуя финансовый отчет. И что, выделив средства, Запад предложил когда-то создать антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру для того, чтобы проконтролировать, куда будут направлены деньги, выделенные Украине.
— Возмущаться не надо. Ты (Зеленский. — Ред.) взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя как несуверенного государства, куда ты дел деньги, — заметил он.
При этом белорусский лидер заметил, что общеизвестно, куда ушли выделенные деньги, назвав происходящее чехардой.
— За это время люди на Лазурном Берегу и еще дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют. И даже в президенты Украины некоторые метят. Это чехарда, иначе не назовешь, — указал глава Беларуси.
Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что коррупция является негативным общественным явлением, присутствующим в очень многих, если не во всех странах мира. Но также Путин заметил, что вопрос кроется в степени коррупции, а также в том, способно и готово ли общество бороться с этим явлением.
— Общество само должно быть в состоянии бороться с коррупцией. Если общество влияет на такие процессы, это часть демократии, — пояснил российский президент.
Но здесь же Путин подчеркнул, что демократия не может быть привнесена извне и, что нельзя также извне бороться с явлениями сроду коррупции. И в особенности, если это делают те, кто не в состоянии побороть коррупцию в своем государстве. При этом Владимир Путин заявил, что в США и Европе коррупция вообще легализована.
— Там институт лоббизма создан — что это такое? Деньги раздают представителям власти всех уровней, вот и все. Это тоже коррупция, — сказал глава России.
Путин обратил внимание на то, что НАБУ и САП не подчиняются украинским властям, по сути являясь внешним институтом.
— Это то, о чем я сказал: можно ли извне привнести демократию, в том числе институты борьбы с коррупцией, — заметил он.
А резюмируя, президент России добавил, что данные институты создали в Украине в 2015-м, но что за 10 лет так и не была решена проблема коррупции.
— Эффективность привнесенных извне институтов нулевая, — подытожил Владимир Путин.
Еще российский лидер сказал на встрече с главой Беларуси, какой мир нужен России и Украине.
Также Владимир Путин сказал на встрече с Александром Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине.
И мы писали, что президент Беларуси раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».