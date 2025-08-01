Лукашенко сказал, что Запад требует от Зеленского отчет по выделенным миллиардам

Но здесь же Путин подчеркнул, что демократия не может быть привнесена извне и, что нельзя также извне бороться с явлениями сроду коррупции. И в особенности, если это делают те, кто не в состоянии побороть коррупцию в своем государстве. При этом Владимир Путин заявил, что в США и Европе коррупция вообще легализована.