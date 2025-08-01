Пентагон не ответил, куда Трамп перенаправил подлодки после слов Медведева

Пентагон пока не предоставил пояснений о том, в каком направлении были направлены подводные лодки с атомным оружием после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
Официальные представители ведомства воздержались от комментариев, оставив без ответа вопрос о маршрутах и целях перемещения субмарин.
Напомним, что 1 августа американский лидер Дональд Трамп сообщил о своем распоряжении отправить две атомные подводные лодки в определенные регионы. Такое решение он принял после высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о так называемой «Мертвой руке» в адрес политика.
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