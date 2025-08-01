Британское издание The Daily Telegraph прогнозирует, что город Красноармейск (Покровск) в ДНР может стать следующей значительной потерей для вооруженных сил Украины. По мнению авторов материала, это связано с успешным продвижением российских войск, которым удалось перерезать ключевую транспортную артерию, снабжавшую украинскую оборону в этом районе.
В публикации подчеркивается, что падение города теперь представляется «не столько вопросом вероятности, сколько вопросом времени». Издание также отмечает, что общие перспективы для украинских сил выглядят мрачно, а их боевой дух стремительно снижается.
Прогнозы западной прессы появляются на фоне недавних успехов ВС РФ в зоне проведения спецоперации. В частности, 31 июля Министерство обороны РФ отчиталось о полном освобождении города Часов Яр в ДНР силами «Южной» группировки войск. Продвижение к этому населенному пункту велось с конца весны 2024 года.
Подчеркивается, что Часов Яр имеет ключевое оперативно-стратегическое значение. Контроль над этим городом, который является господствующей высотой, открывает российским силам путь для дальнейшего наступления в направлении крупнейшей агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской.
Согласно данным Минобороны, в ходе операции по освобождению города было зачищено свыше 4200 зданий. Кроме того, в плен сдались 50 украинских военнослужащих, а из зоны боевых действий были эвакуированы 65 мирных жителей.