Британское издание The Daily Telegraph прогнозирует, что город Красноармейск (Покровск) в ДНР может стать следующей значительной потерей для вооруженных сил Украины. По мнению авторов материала, это связано с успешным продвижением российских войск, которым удалось перерезать ключевую транспортную артерию, снабжавшую украинскую оборону в этом районе.