Администрация Трампа депортировала 76 тыс. мексиканцев

Министр представила промежуточные итоги реализации правительственной стратегии «Мексика обнимает», ориентированной на прием депортированных мексиканцев. По ее словам, программа координируется с участием 34 федеральных ведомств и региональных органов власти. Во всех приграничных штатах — Нижней Калифорнии, Соноре, Чиуауа, Коауиле, Нуэво-Леоне и Тамаулипасе — были развернуты центры приема мигрантов с общей вместимостью до 25 тыс. человек. Через них с января прошло более 36 тыс. репатриированных.