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Администрация Трампа депортировала 76 тыс. мексиканцев

«С 20 января по сегодняшний день мы приняли более 75 900 соотечественников, репатриированных из США, из них 13 978 прибыли воздушным путем», — сказала Родригес на пресс-конференции.

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 76 тыс. мексиканских граждан были депортированы из США на родину с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявила глава министерства внутренних дел Мексики Роса Исела Родригес. Об этом сообщили РИА Новости.

«С 20 января по сегодняшний день мы приняли более 75 900 соотечественников, репатриированных из США, из них 13 978 прибыли воздушным путем», — сказала Родригес на пресс-конференции.

Министр представила промежуточные итоги реализации правительственной стратегии «Мексика обнимает», ориентированной на прием депортированных мексиканцев. По ее словам, программа координируется с участием 34 федеральных ведомств и региональных органов власти. Во всех приграничных штатах — Нижней Калифорнии, Соноре, Чиуауа, Коауиле, Нуэво-Леоне и Тамаулипасе — были развернуты центры приема мигрантов с общей вместимостью до 25 тыс. человек. Через них с января прошло более 36 тыс. репатриированных.

Мигрантам на родине были предоставлены юридическая и медицинская помощь, консультации по вопросам гендерного насилия, выдано свыше 9 тыс. свидетельств о рождении, более 50 тыс. человек зарегистрированы в системе социального страхования IMSS.

Программа «Мексика обнимает» предполагает содействие в трудоустройстве, предоставление социальных льгот и единовременную выплату в размере $100 для возвращающихся на родину. -0-

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