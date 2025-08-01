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В России указали на одну странную деталь в приказе Трампа по подлодкам

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал распоряжение президента США Дональда Трампа о передислоцировании двухатомных подводных лодок.

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал распоряжение президента США Дональда Трампа о передислоцировании двухатомных подводных лодок. Об этом репортер высказался в своем Telegram-канале.

Журналист отметил в публикации, что глава Белого дома объявил о размещении двух атомных подводных лодок (т.е. носителей ядерного оружия) «в соответствующих регионах» в ответ на «крайне провокационные» заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, не уточнив, где именно.

«Очень удобно. “Миротворец” Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — добавил военкор.

Ранее, 1 августа, Трамп заявил, что отдал приказ передислоцировать атомные подводные лодки. Это он объяснил крайне провокационными заявлениями Медведева.

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