В России указали на одну странную деталь в приказе Трампа по подлодкам

Журналист отметил в публикации, что глава Белого дома объявил о размещении двух атомных подводных лодок (т.е. носителей ядерного оружия) «в соответствующих регионах» в ответ на «крайне провокационные» заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, не уточнив, где именно.