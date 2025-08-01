Российский боец подорвал блиндажи ВСУ под Северском, забросив в них мины

Кадры подрыва российским бойцом блиндажей ВСУ под Северском опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
«На кадрах боец с позывным “Чаткал” осуществляет доставку “взрывных посылок” прямо в блиндажи ВСУшникам», — говорится в публикации.
Судя по видео, военнослужащему удалось подобраться к блиндажам и забросить в них мины.
Сообщается, что в настоящее время бойцы 123-й бригады продвигаются к Северску, выбивая с позиций военнослужащих противника.
Ранее появилась информация о переходе под контроль войск РФ Новоселовки под Северском.