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Российский боец подорвал блиндажи ВСУ под Северском, забросив в них мины

Российские военные продвигаются к Северску, выбивая с позиций украинских боевиков.

Источник: Аргументы и факты

Кадры подрыва российским бойцом блиндажей ВСУ под Северском опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.

«На кадрах боец с позывным “Чаткал” осуществляет доставку “взрывных посылок” прямо в блиндажи ВСУшникам», — говорится в публикации.

Судя по видео, военнослужащему удалось подобраться к блиндажам и забросить в них мины.

Сообщается, что в настоящее время бойцы 123-й бригады продвигаются к Северску, выбивая с позиций военнослужащих противника.

Ранее появилась информация о переходе под контроль войск РФ Новоселовки под Северском.