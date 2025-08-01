Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Процесс над главой Гагаузии Гуцул определит судьбу Молдавии

Мария Захарова выразила надежду, что правительство Молдавии вернется к соблюдению закона, несмотря на политические задачи Санду.

Источник: Комсомольская правда

Судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, организованный режимом президента Молдавии Майи Санду, во многом определит дальнейшую судьбу республики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима», — отметила дипломат в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что залогом нормального функционирования любого государства является беспристрастная и независимая судебная власть.

Ранее KP.RU сообщал, что прокуратура Молдавии потребовала приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к 9 годам лишения свободы по делу о якобы незаконном финансировании. Также Гуцул хотят запретить занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше