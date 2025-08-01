Судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, организованный режимом президента Молдавии Майи Санду, во многом определит дальнейшую судьбу республики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима», — отметила дипломат в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что залогом нормального функционирования любого государства является беспристрастная и независимая судебная власть.
Ранее KP.RU сообщал, что прокуратура Молдавии потребовала приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к 9 годам лишения свободы по делу о якобы незаконном финансировании. Также Гуцул хотят запретить занимать руководящие должности в течение пяти лет.