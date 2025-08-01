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Трамп заявил о стремлении урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о стремлении урегулировать конфликт на Украине.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о стремлении урегулировать конфликт на Украине. На своей странице в социальной сети Truth Social он заявил, что это военные действия его предшественника Джо Байдена.

Трамп добавил, что «хочет понять, может ли завершить конфликт». Также он заявил «о потерях с обеих сторон».

1 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что условия для незамедлительного прекращения огня были озвучены еще летом 2024 года.

По словам главы РФ, главное — искоренить причины, породившие этот кризис. Также он добавил, что для решения вопроса мирным путем нужно вести обстоятельные переговоры, но не на публике, «а в тиши переговорного процесса».

В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что Трампу следует «аккуратнее» говорить с Россией, и если он «хочет мира, то он должен подключиться аккуратно».

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