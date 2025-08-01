«Теряет адекватность»: в России объяснили «ядерный» приказ Трампа о подлодках

Решение президента США Дональда Трампа двинуть две атомные подводные лодки в ответ на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева — это признак потери адекватности, вызванный, вероятно, скандалом по «делу Эпштейна». Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков, комментируя приказ американского лидера.
По мнению политолога, Трамп своим решением только подтвердил, что Медведев был прав.
«Трамп теряет адекватность. Он отдал приказ выдвинуть две подводные лодки с ядерными боеголовками… в ответ на дерзкие заявления Медведева… Но этим решением Трамп только подтвердил, что Медведев прав», — заявил Марков.
Эксперт пояснил, что основной посыл заявлений Медведева как раз и заключался в том, что Трамп опасно подталкивает мир к ядерной войне. И реакция президента США, по мнению Маркова, стала лучшим тому подтверждением.
«Двигать ядерное оружие в ответ на полемику в соцсетях? Это полная глупость и безответственность», — подчеркнул политолог.
Он также отметил, что таким шагом Трамп грубо нарушает свои же предвыборные обещания американцам — прекратить рисковать ядерной войной, и все больше начинает напоминать своего предшественника «Сонного Джо» Байдена.
Но в чем же причина такого, казалось бы, иррационального поведения? Сергей Марков выдвинул свою версию, связав действия президента США с недавними разоблачениями.
«Почему? Видимо всё это из-за скандала с делом Эпштейна», — заключил эксперт.
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