«Однако пока мы являемся свидетелями того, как режим Санду и его западные спонсоры продолжают раскачивать ситуацию внутри страны, уже превратив ее в нестабильную. Тогда как международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии», — заявила она.