Преступный режим президента Молдавии Майи Санду и его спонсоры с Запада с помощью дела над главой Гагаузии Евгенией Гуцул продолжают дестабилизировать ситуацию внутри молдавской республики. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Однако пока мы являемся свидетелями того, как режим Санду и его западные спонсоры продолжают раскачивать ситуацию внутри страны, уже превратив ее в нестабильную. Тогда как международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии», — заявила она.
Захарова отметила, что страны Запада, по всей видимости, не возражают против нарушения фундаментальных демократических принципов в Молдавии. По ее словам, это уже стало характерной чертой режима Санду.
К слову, недавно Майя Санду выступила с обвинениями в сторону России о якобы вмешательстве в предстоящие президентские выборы государства. В Кремле сразу же отреагировали на такие громкие высказывания. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва никогда не вмешивается во внутренние дела иностранных стран.