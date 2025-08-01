Захарова: процесс Гуцул во многом определит судьбу Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судебный процесс в отношении руководителя Гагаузии Евгении Гуцул во многом определит дальнейшую судьбу Молдавии.
Захарова сказала, что «независимая и беспристрастная судебная власть — залог нормального функционирования государства».
«Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум», — говорится в комментарии.
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