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Захарова: процесс Гуцул во многом определит судьбу Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судебный процесс в отношении руководителя Гагаузии Евгении Гуцул во многом определит дальнейшую судьбу Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судебный процесс в отношении руководителя Гагаузии Евгении Гуцул во многом определит дальнейшую судьбу Молдавии.

Захарова сказала, что «независимая и беспристрастная судебная власть — залог нормального функционирования государства».

«Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум», — говорится в комментарии.

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